Projecto 'Kids Dive' pretende quer ser "um mergulho profundo na literacia para os oceanos"

O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, deixou esta quarta-feira uma mensagem de esperança e um apelo às cerca de seis dezenas de alunos da Escola Básica e Secundária da Calheta, que participaram no Kids Dive – Madeira 2023.

“Só existe um Oceano, e temos que preservá-lo. Cabe a vocês transmitir este recado aos vossos colegas, amigos e à família”, disse o governante, na abertura do segundo dia do evento que trouxe à Região cientistas e investigadores do ISPA – Instituto Universitário integrado e do MARE.

“O mar é a nossa grande riqueza e eu sei que a vossa geração vai estar à altura das oportunidades que ele nos apresenta para o futuro”, acrescentou Teófilo Cunha, que assistiu a um dos workshops (´Desplastificar o mar’), que antecedeu o baptismo de mergulho subaquático de 60 alunos do concelho, realizado na piscina daquela escola.

“É uma actividade diferente, uma experiência enriquecedora que queremos que sirva também para despertar consciências e curiosidades sobre o mar”, continuou o governante, pedindo aos jovens para se aproximem dos oceanos. “Não podemos continuar de costas voltadas”, sublinhou.

A vinda do projecto Kids Dive à Madeira nasce do interesse da Direcção Regional do Mar e está integrada no projecto Escola Azul, que na Madeira conta com um total de 48 estabelecimentos de ensino, envolvendo 6.048 alunos e 64 professores.

Foi a segunda vez que o evento visitou a Região. Em 2021, o responsável pelo projecto, Frederico Almada, biólogo e investigador no MARE-ISPA, ouviu de Teófilo Cunha a promessa de mais compromisso com as áreas marinhas protegidas e com a protecção do mero e do peixe-cão (que foi decretada em Agosto do ano passado).

O Kids Dive é um programa nacional que tem por objectivo promover a literacia do Oceano junto dos mais jovens, através da promoção do conhecimento sobre o património natural do Oceano.

A escolha da Calheta para esta actividade, explica a diretora regional do Mar, Mafalda Freitas, pretende "premiar o entusiasmo" com que as escolas do concelho aderiram à Escola Azul. “Foi o primeiro concelho parceiro, e tem praticamente todas as escolas envolvidas no projecto”, elogiou a directora regional.