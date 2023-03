Trânsito na Via Rápida continua bloqueado após acidente com camião

O trânsito na zona de Santa Cruz na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, continua bastante condicionado após um acidente que deixou uma das viaturas virada no sentido oposto.

Foto Google Maps

Como mostra a foto, o camião envolvido no acidente está virado ao contrário do sentido do trânsito.

O último carro já terá sido rebocado, mas o trânsito continua cortado e bastante condicionado, ao ponto de os automobilistas estarem a ser desviados para o Caniço. O problema, para muitos, é que estão numa zona sem saída e estão, por isso, bloqueados até que seja desimpedida a estrada.

Foto DR

Pelo menos uma faixa de cada sentido ainda intransitável.

O acidente terá envolvido um camião e, pelo menos, outras três viaturas.

Camião despista-se e fica na faixa contrária em Santa Cruz Um camião despistou-se esta tarde no sentido Santa Cruz-Funchal, no túnel de Santa Cruz, embateu nos rails e ‘saltou’ para a faixa contrária.

Outro acidente ocorrido na descida após o Caniço de Baixo, mais precisamente na ponte da Via Rápida que atravessa aquela freguesia, continua também a congestionar o trânsito.

Foto Google Maps