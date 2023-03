Está a ser inaugurada a requalificação do bloco Operatório Central do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Uma intervenção que, com obras e equipamentos, vai custar mais de 6 milhões de euros.

Neste momento, o presidente do Governo e muitas pessoas do sector da saúde visitam as instalações.

Antes, houve a bênção católica pelo padre Bonifácio Santos.