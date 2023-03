Chef Júlio Pereira integra o projecto 'Local Stars' da TAP

O chef Júlio Pereira, que tem a seu cargo conceitos gastronómicos no Funchal como o Kampo e o Akua, vai introduzir a produção regional nos novos menus de bordo da TAP.

O anúncio foi feito esta tarde na BTL pela companhia aérea que convidou a plataforma 'The Art of Tasting Portugal' para dar vida ao novo projecto 'Local Stars', cujo objectivo passa pela valorização da portugalidade através da gastronomia, bem como das regiões portuguesas, através da promoção dos seus produtos emblemáticos.

Assim, nos próximos dois anos, nos voos de longo curso da companhia aérea nacional, a promoção da gastronomia portuguesa materializa-se a bordo da classe executiva, onde a viagem já a partir deste mês de Março começa numa região e destaca um produto local, trabalhado por um chef nacional.

O menu engloba entrada, prato principal e sobremesa. A cada dois meses, durante 2023 e 2024, o chef, o menu, respectivo produto em destaque e região são alterados de forma a percorrer todo o território nacional e a respeitar ao máximo a sazonalidade dos ingredientes.

Júlio Pereira confidenciou ao DIÁRIO "estar orgulhoso por ter companheiros de viagem tão competentes e a possibilitar de colocar os produtos da Madeira e as nossas receitas a viajar num produto premium numa grande companhia como é a TAP".

Em Agosto e Setembro quem viajar na executiva da TAP vai poder degustar cavala com funcho, mendinha com puré de inhame, requeijão com mel de cana, bem como bolo do caco com manteiga de alho e broa de mel

Para além de Júlio Pereira, a iniciativa conta com reconhecidos chefs nacionais como Henrique Sá Pessoa, Cláudio Pontes, Noélia Jerónimo, Diogo Rocha e Óscar Geadas.

A produção dos menus de autor está a cargo da CateringPor, que irá confeccionar os pratos mediante a receita, prova e validação dos vários chefs envolvidos. O projecto tem, também, como objectivo a integração de matérias-primas locais e preferência na escolha de fornecedores das respectivas regiões em destaque, apoiando a vertente de sustentabilidade e de promoção da economia local em que o TAOTP assenta.

Além das refeições a bordo, serão difundidos conteúdos de vídeo alusivos a esta parceria nos ecrãs destes aviões de médio e longo curso, em todas as classes (executiva e económica): a chegada ao território com imagens características da região, a escolha de um produto da estação, o destaque ao seu produtor, e a receita de um chef a trabalhar este mesmo produto na confecção do menu que será servido a bordo.