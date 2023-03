Homem agredido com ferro na cabeça no Funchal

Um homem de 36 anos foi agredido ao final da tarde deste domingo, no Canto do Muro, no Funchal.

Ao que foi possível apurar, a vítima foi atingida com um ferro na cabeça e sofreu um hematoma.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocaram ao local para prestar socorro, assegurando depois o seu transporte para o hospital.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.