Fu Yu eliminada nos quartos de final no WTT Star Contender Goa

A atleta portuguesa Fu Yu - que ocupa a 19.ª posição no ranking mundial de ténis de mesa - foi eliminada nos quartos de final do WTT Star Contender Goa, prova disputada este sábado, 4 de Março, na índia.

A mesatenista radicada na madeira perdeu por 0-3 com a chinesa Cheng I-Ching (31.ª no top mundial)

Os atletas portugueses vão agora disputar o Singapore Smash, competição que decorre de 7 a 19 de Março, no Singapore Sports Hub, em Singapura, e no qual Fu Yu, Shao Jieni, João Geraldo, Marcos Freitas e Tiago Apolónia têm entrada directa no mapa final, enquanto João Monteiro vai disputar a fase de qualificação.

Resultados Singulares Femininos – Quartos de Final:

Fu Yu, 0 – Cheng I-Ching (TPE), 3 (5-11, 9-11, 6-11)