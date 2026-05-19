UEFA irradia treinador checo de futebol por filmar secretamente jogadoras no balneário

A UEFA irradiou hoje do futebol o treinador checo Petr Vlachovsky, suspeito de filmar, secretamente, durante quatro anos, mais de uma dúzia de jogadoras nos balneários e chuveiros.

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA determinou que Vlachovsky, antigo técnico do FC Slovacko, durante 15 anos, violou as regras relativas a comportamentos insultuosos ou indecentes.

Na República Checa, o prevaricador foi julgado, tendo sido castigado com um ano de prisão, com pena suspensa, além de suspensão de cinco anos para exercer funções de treinador no país.

A UEFA também solicitou à FIFA que impusesse uma suspensão internacional a Vlachovsky e pediu à federação checa de futebol que lhe revogasse a licença de treinador.

"Este desfecho envia uma mensagem forte e necessária de que o comportamento abusivo e inadequado não tem lugar no futebol e que proteger o bem-estar dos jogadores deve continuar a ser uma prioridade em todos os níveis do jogo", afirmou a FIFPRO, sindicato mundial de jogadores, em comunicado.

Vlachovsky, que chegou a orientar a seleção de sub-19 feminina checa, foi detido em 2023, quando as autoridades encontraram as gravações online.