Madeira é a região do país com mais mulheres na agricultura

A Madeira é a região do país com maior representatividade de mulheres produtoras no sector agrícola.

Os dados foram divulgados durante a conferência ‘A Agricultura no Feminino’ que pretende assinalar o Dia da Mulher.

O secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural considera que esta realidade “é boa” e reflecte a “valorização e emancipação da mulher, não só no sector primário mas noutros sectores de actividade, também na investigação cuja liderança tem vindo a ser notória e que tem sido fundamental para o crescimento da agricultura e do empreendedorismo”, afirmou.

Esta iniciativa tem como principal objectivo dar a conhecer e valorizar as mulheres que trabalham nos sectores agrícola e agroindustrial da Região em que marcam presença 14 mulheres que estão ligadas ao sector primário, com assinalável sucesso.

Ana Célia Ferreira, Carla Gouveia, Elsa Ferreira, Gabriela Martins, Helena Dias, Maria José Lucas, Zita Joaquim, Bárbara Bachmeier, Carla Ragonezi, Catarina Jesus, Elsa Franco, Lisandra Gonçalves, Mariana Gonçalves e Micaela Jardim, são algumas.