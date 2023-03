Obra do novo hospital da Madeira entra em força na fase do ferro e betão

A segunda fase da obra de construção do novo hospital da Madeira, que compreende as fundações e a edificação do ‘esqueleto’ em betão armado e as paredes em alvenaria, arrancou no início deste ano e “está a decorrer a bom ritmo” e com “tudo em condições” para a conclusão da infraestrutura em meados de 2027. Esta foi a avaliação que o secretário regional das Infraestruturas e Equipamentos fez, esta tarde, em Santa Quitéria, após uma reunião com representantes dos empreiteiros e das empresas de fiscalização.

“Está a haver um trabalho extraordinário da equipa da fiscalização, mas também das quatro empresas regionais na construção [consórcio Afavias, Tecnovia, RIM e Socicorreia]. Não houve nenhum tipo de atraso. Evidentemente que estamos na fase inicial, em que houve um trabalho preparatório de montagem das gruas e da central de betão que aguarda certificação. A obra irá decorrer agora num ritmo mais acelerado, quando todos estes equipamentos de apoio à execução acabarem de ser montados“, descreveu Pedro Fino.

A primeira fase da obra, que envolveu os trabalhos de escavação e contenção, “está praticamente terminada”, já que “faltam apenas pequenos trabalhos”. Teve um custo de 18,9 milhões de euros (valor sem IVA).

Fundações da zona dos estacionamentos, no piso -1. Por cima, vai ser construído o edifício das áreas de internamento, com 607 camas.

A segunda fase da obra, que teve início há poucas semanas, inclui a construção da estrutura do edifício, com cerca de 165 mil metros cúbicos de betão e 16,4 mil toneladas de ferro. Haverá 12 gruas montadas no terreno (dez já estão em operação) para apoio à obra. Das 530 sapatas que vão suportar toda a estrutura de betão armado, cerca de 120 já se encontram concluídas. Esta segunda fase representa um investimento de 74,6 milhões de euros (valor sem IVA) e deverá estar concluída no final de 2024.

O início da terceira fase está programado para Janeiro de 2025. A serem cumpridos os prazos, a obra do hospital estará concluída em meados de 2027. “É para esse objectivo que estamos a trabalhar diariamente”, sublinhou Pedro Fino.