Museu Etnográfico da Madeira apresenta novo número da colecção "Cadernos de Campo"

O novo número da coleção “Cadernos de Campo” do Museu Etnográfico da Madeira, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, será apresentado amanhã, dia 9 de março, pelas 18 horas, naquele museu localizado na Ribeira Brava, numa cerimónia que conta com a presença do Secretário Regional, Eduardo Jesus. O tema deste 6.º número da coleção é “NO FEMININO – Rituais de Passagem: O Casamento”.

O livro, que será apresentado por Dalila Fernandes e César Ferreira, tem por base um trabalho de campo que se iniciou em 2021, seguido de investigação bibliográfica que decorreu em 2022. Este ‘caderno’ visa homenagear as mulheres, apresentando alguns temas relacionados com o universo feminino, nomeadamente os que dizem respeito aos rituais de passagem de menina a mulher: o namoro, o noivado, o casamento, o dote e o enxoval, as cerimónias e as parcerias. Assim, neste novo “Caderno de Campo”, reflete-se acerca desse legado feminino, da sua evolução histórica e social e do modo como se operacionalizam os costumes e os rituais.

Além do lançamento do 6.º número da coleção iniciada em 2017, na cerimónia de amanhã será também revelado o segundo ‘episódio’ do projeto “Museus Vivos”, iniciado no ano passado e que visa apresentar estudos etnográficos, de divulgação de técnicas e rituais, testemunhos preciosos do nosso património cultural, recolhidos junto da população e nas oficinas promovidas pelo museu.

Estes vídeos, têm como objetivo, salvaguardar e divulgar o “saber-fazer” ancestral, associado a várias atividades tradicionais, estimulando potenciais jovens interessados em dar continuidade a algumas artes, bem como outros testemunhos, do nosso património cultural imaterial, motivo pelo qual privilegiamos os depoimentos com “Histórias de vida”, mas também, por vezes, a apresentação minuciosa das cadeias operatórias de confeção de artefactos.

“NO FEMININO” é o segundo vídeo desta coleção, tendo o primeiro, sido dedicado à cestaria de palha de trigo, o qual, para quem estiver interessado e quiser visionar, está disponível no canal youTube Cultura Madeira da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, disponível em https://www.youtube.com/@culturamadeirasrtc9293.

Este segundo vídeo, com realização e edição de Rui Dantas Rodrigues, insere-se no âmbito da exposição temporária “NO FEMININO – Navetas, Agulhas e Afins”, apresentada ao público no Museu Etnográfico da Madeira, em 2022, e é uma homenagem a todas as mulheres e aos seus trabalhos de bordado madeira e renda, que constituíam o seu enxoval e que fazem hoje parte do nosso património cultural.