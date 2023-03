Novo presidente da TAP prometeu mais voos para a Madeira

O ex-CEO da açoriana SATA, Luís Silva Rodrigues foi o escolhido do Governo para assumir os cargos de presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da TAP, após a exoneração de Manuel Beja e Christine Ourmières-Widener.

Em entrevista ao DIÁRIO, em Fevereiro último, o novo líder da Transportadora Aérea Nacional, manifestou intenção da SATA em apostar no mercado regional.

"A Madeira é um destino turístico fundamental, tem tido um comportamento connosco cinco estrelas. A relação é óptima. Vai continuar a desenvolver-se e a crescer. Prova disso é que no ano passado, quando começámos um exercício de ligação a Nova Iorque que decorreu na Primavera, este ano ele vai ser estendido ao ano todo. No ano passado fizemos isso na Primavera com cerca de 50% de taxa de ocupação (’load factor’) e este ano estamos a projectar 80% num período muito mais longo", disse na altura Luís Silva Rodrigues.

O novo presidente da TAP , assumiu também o combate à sazonalidade na Madeira e nos Açores como " o ‘Santo Graal’ que todos procuramos".

Em cima da mesa estava ainda uma eventual ligação directa entre a Madeira e o Canadá.

"Fazer uma ligação entre Madeira e Canadá é uma opção que está em cima da mesa. Está a ser estudada pelas equipas de ambos os lados, com a garantia que temos critérios de racionalidade e eficiência que temos que observar. É uma operação interessante a considerar", afirmou Luís Silva Rodrigues, ressalvando que a frota da SATA "tem que ser usada maioritariamente nas ligações da Região Autónoma dos Açores e tudo o que possamos fazer para além disso temos que olhar muito bem para essas operações".

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, que falou hoje numa conferência de imprensa conjunta com o ministro das Finanças, Fernando Medina, em Lisboa, anunciou o nome de Luís Silva Rodrigues para o cargo, depois de ter sido comunicada a exoneração de Manuel Beja e Christine Ourmières-Widener, na sequência do relatório da Inspeção Geral de Finanças (IGF) sobre a saída de Alexandra Reis da companhia.