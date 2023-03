PSD defende requalificação e novos incentivos para fixar profissionais na Madeira

“Na Região, não existe, felizmente, um problema de emprego - tanto mais à luz dos dados mais recentes - mas, sim, um problema de falta de recursos humanos, perfeitamente identificado, em algumas áreas e sectores de actividade que deve merecer especial atenção e uma estratégia concertada junto dos privados para o futuro”, afirmou ontem o coordenador do 'Compromisso 2030' do PSD para a temática do Emprego e Formação Profissional.

Nuno Agostinho falava à margem da reunião realizada, esta quinta-feira, e de Março, que juntou, à mesma mesa, representantes do sector empresarial, designadamente das áreas do Comércio e Serviços, Hotelaria e Construção, entre outros.

Para o social-democrata a dita estratégia deve passar, conforme foi reiterado em mais este encontro de trabalho, "pelas eventuais medidas já tornadas públicas de acolhimento de mão-de-obra externa, mas, sobretudo e em particular, pela requalificação, nos casos em que tal seja possível, da oferta de recursos existente e pela capacidade de serem criados incentivos, sejam eles do ponto de vista legislativo ou baseados em Programas específicos para esse efeito, que atraiam e fixem profissionais especializados entre nós”, apontou.

Na prática, explica, “o próprio paradigma do emprego mudou e, hoje, no mundo global em que vivemos, da mesma forma que os Madeirenses podem e têm toda a legitimidade em abraçar novos desafios fora da Região, a questão também se coloca em sentido inverso, com a Região a ter todas as condições para acolher profissionais que trabalhem, daqui, para qualquer parte do mundo, tal como vimos, por exemplo, através da experiência dos Nómadas Digitais”, com "as áreas da tecnologia e do turismo a apresentarem, entre outras, grande potencial de desenvolvimento e de atractividade de profissionais, potencial esse que deve ser valorizado e encarado como oportunidade".

“De mais este encontro fica a sugestão de trabalharmos e intervirmos, para o futuro, nesta dupla perspectiva, de modo a que, mantendo a proteção e os apoios em vigor, seja possível promover novas condições, do ponto de vista da empregabilidade, muito mais atrativas e aliciantes aos que atualmente procuram novos desafios fora e aos que podem olhar para a Madeira como uma escolha”, sublinhou, por fim, o coordenador, vincando que, neste último caso, "é fundamental que a Região faça valer os seus atributos únicos em termos de segurança, clima, acessibilidades, inovação, cobertura e infraestruturas digitais e ambiente tecnológico como forma de alavancar a procura".