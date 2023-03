Espectáculo de Joana Gama animou espaço infantojuvenil da Feira do Livro

O Largo da Restauração foi hoje, pelas 15 horas, palco da exibição do espectáculo 'As árvores não têm pernas para andar', com autoria de Joana Gama.

A actuação musical, realizada através de um piano, pretende contar uma história sobre o mundo das árvores e como estas embora permaneçam na sua vida imóveis, também têm caraterísticas bastantes diferentes. Algumas destacam-se, outras atraem multidões para serem admiradas e outras produzem material que já chegou à lua.

Joana Gama, nascida em Braga, é uma pianista portuguesa que actua tanto a solo, como em diversos projectos em áreas como o cinema, teatro, música e dança. É doutorada pela Universidade de Évora e investigadora do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

O seu percurso tem sido associado à música clássica, recitais e possui colaborações com artistas como Rafael Toral, João Godinho, Drumming GP, entre outros. A sua discografia está presente em editoras como Room40, Boca/Douda Correria e Pianola, entre outras.