Carla Haddad e Leda Pestana apresentaram obra literária no Espaço Infantojuvenil

Nesta estreia da 49.ª Feira do Livro, o Espaço Infanto Juvenil foi palco da apresentação do livro 'Poeira de estrelas' da autoria de Carla Haddad e Leda Pestana, no dia 24 de Março.

Carla Haddad é uma artista da palavra luso-brasileira, com ascendência sírio-libanesa e holandesa. A autora conta com mais de 30 anos de experiência artística, tendo 25 desses anos sido dedicados exclusivamente à narração oral.

Com prestígio nacional, a artista já percorreu mais de 10 países do mundo e formou mais 3.200 alunos, nos seus cursos presenciais e online.

Ao longo da sua carreira, Carla Haddad já contou histórias para mais de 400 mil pessoas, em Portugal e no exterior.

A história 'Poeira de estrelas' revolve à volta do desejo de tocar nas estrelas e a vontade de realizar o impossível. Esse desejo faz parte e reflete sonhos de infância no qual tudo pode nos pertencer mesmo que seja num breve instante. A personagem principal Mariana não desiste de tocar nas estrelas.

A apresentação do livro 'Poeira de estrelas' foi aberta ao público e ao longo de 45 minutos contou com uma boa adesão.