Apresentação do livro de João de Melo no Espaço Infantojuvenil

A Feira do Livro do Funchal recebeu esta manhã, no palco Infantojuvenil, a apresentação do livro 'O Cão de Olhos Dourados' de João de Melo.

A obra retrata o tema do abandono de animais durante as férias de Verão, ao falar num cão que aparece numa determinada rua. Este dá vida ao sítio até que um certo momento.

João de Melo, nascido nos Açores, completou a sua formação enquanto estudante do Seminário dos Dominicanos, em Lisboa. Foi lá que deu os primeiros passos na criação de contos, passando depois pela publicação de críticas literárias e poemas em diversos jornais de Lisboa e Açores. Depois do 25 de abril e de uma passagem pelo exército, João de Melo licenciou-se em Filologia Românica pela Faculdade de Letras de Lisboa. Posteriormente, tornou-se professor de ensino secundário, atividade que concilia até aos dias de hoje.

No programa de hoje da Feiro do Livro do Funchal está também incluído, pelas 15 horas, também no mesmo espaço tem lugar o espectáculo de Joana Gama 'As árvores não têm pernas para andar'. Segue-se ainda uma hora depois, a divulgação da obra de Teresa Faria 'As aventuras do Cubo Mágico', com as presenças de Ricardo Lapa e Miguel Santos.

No palco principal, às 17 horas, decorre a apresentação do livro 'Vertigens', de Valentina Ferreira com presença de Valentina Jesus. Por volta das 18 horas tem lugar o espetáculo intitulado 'Os que’emigraRAM', de Ricardo Brito, João Paiva, Sara Cíntia e José Gregório Rojas com Agostinho Silva.

No Museu a Cidade do Açúcar tem lugar, às 18h30, a actividade 'Oficina de Leitura' com José Maria Vieira Mendes.

Ao final do dia, pelas 19h30, de volta ao palco principal, actuam em conjunto o grupo musical 'Akoustic Junkies' e o rapper madeirense Corvo.