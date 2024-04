Sempre pela Madeira e rumo a mais uma vitória!

Depois de termos cumprido, juntos, o nosso 19.º Congresso Regional, é tempo de olharmos e seguirmos em frente, rumo a mais uma vitória que se espera alcançar, a bem da Madeira e de todos os Madeirenses, no próximo dia 26 de maio.

A bem da estabilidade, do desenvolvimento, do progresso e da paz e justiça social que, em conjunto, temos conseguido garantir à nossa população, de forma transversal e em todos os concelhos, na base de um projeto político que nos une no presente e que, diariamente, prepara e garante o futuro.

É tempo de reforçarmos a nossa unidade na ação, de mobilizarmos, mais uma vez, os nossos Militantes no terreno e de garantirmos que o nosso Partido prossiga o seu rumo vencedor, num compromisso alargado a todos os que fazem e queiram fazer parte deste nosso PSD/Madeira que, insisto, conta e precisa, tal como sempre, de todos.

Sim, todos são chamados a participar e a contribuir em mais este combate político declaradamente exigente que só será ultrapassado, com sucesso, se soubermos, tal como soubemos sempre, ao longo de toda a nossa história, separar o essencial do acessório. Sabendo ser o exemplo que só os nossos Militantes sabem ser: o exemplo de coragem, de trabalho, de resiliência, de profissionalismo, de humildade, de alegria e proximidade.

Recusando a existência de diferentes lados, quando aquilo que é importante é olharmos e trabalharmos, ainda mais, pelo nosso Partido como um todo, sigamos em frente. Sem mais hesitações, jogos de bastidores, protagonismos ou desgastes desnecessários na praça pública, que nada acrescentam e apenas desviam o foco daquilo que é fundamental, continuemos em frente, ainda com maior vontade e afinco.

Cumprindo aquele que é o nosso compromisso pela Madeira e com cada um dos Madeirenses e conscientes de que esta é a nossa responsabilidade e a nossa maior prioridade neste momento, não percamos tempo nem energias, até porque delas precisamos para vencer. Combatendo os nossos adversários políticos e trabalhando para garantirmos mais uma eleição, saibamos lutar, honrando a nossa Bandeira e todos aqueles que, nos diversos ciclos políticos da nossa história e naquele que agora se inicia, estiveram presentes e nunca viraram as costas aos desafios nem às dificuldades. Muito menos viraram as costas à nossa população.

Porque, na verdade, e mais do que nunca, é a Madeira que, a 26 de maio, chama por cada um de nós.

São os Madeirenses que esperam de nós, mais uma vez, a renovação de um compromisso sério e responsável pelo futuro e sempre pela Madeira, numa terra onde seja possível continuar a viver com estabilidade, pagando menos impostos e tendo mais rendimento disponível.

São as novas gerações que aguardam pela continuidade das políticas que lhes têm sido dirigidas, garantindo-lhes não só a concretização dos seus sonhos, na sua terra, como, também, oportunidades de emprego e de construção do seu futuro, com respostas essenciais como aquelas que estamos a dar na área da Habitação.

São os nossos Idosos que esperam a manutenção dos apoios que, através da nossa governação Social-democrata, lhes temos sabido garantir e reforçar, ainda mais sabendo que o nosso Programa contempla novas respostas ao nível dos cuidados domiciliários e, também, nos Lares e Centros de Convívio.

São os Madeirenses que esperam que o Sistema Regional de Saúde continue a funcionar e a prestar um serviço de excelência, assim como também esperam que o projeto de valorização da Escola Pública e de todos os seus intervenientes não seja interrompido.

Mais do que nunca, é a Madeira que chama por mais um esforço da nossa parte, por mais uma vitória do único Partido que está preparado para governar, que tem provas dadas e que tem gente capaz de prosseguir este caminho, sabendo exatamente para onde e como é que a Madeira deve continuar o seu rumo certo.

Acredito que, se cada um de nós fizer a sua parte, teremos mais uma vitória a 26 de maio e é apenas nisso – e só nisso – que nos devemos concentrar, por esta terra que tanto nos orgulha e que juntos soubemos construir.

Ao lado dos nossos Militantes, qualquer desafio é sempre mais fácil de ultrapassar e é essa a força e o apoio que esperamos, nesta contagem decrescente que temos pela frente!

Sigamos juntos, sempre pela Madeira!