Mais de 500 participaram no Trail Escolar da Ribeira Brava

Ontem mais de 500 jovens e adultos participaram na VI Edição do Trail Escolar da Ribeira Brava, realizada na freguesia do Campanário. Foram alunos, professores e funcionários de 15 escolas da Região a correr pelas estradas, caminhos, levadas e veredas.

Este constitui um recorde em termos de inscritos nesta prova, o que deixou a organização muito satisfeita. "Os objetivos foram alcançados e ultrapassados, pois batemos recordes a nível de participações, quer de alunos, professores e funcionários, quer no número de escolas inscritas", afirmou a professora Lídia Carvalho, delegada do Grupo de Educação Física da Escola Padre Manuel Álvares, responsável pela organização da prova escolar.

Este ano o Trail realizou-se na freguesia do Campanário com duas provas distintas, uma de 3 kms para os menos experientes, e outra de 6 km para um desafio mais acentuado, que foi ao encontro do 'feedback' dos atletas em provas anteriores que "pediam provas mais exigentes", acrescentou a responsável.

Depois de já ter passado por Serra de Água, Tabua e Ribeira Brava, a prova chega ao Campanário para dar a conhecer as levadas e veredas do concelho, dinamizando as freguesias e levando até estes recantos participantes de toda a ilha.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava felicitou todos os envolvidos na prova que é já um marco no concelho, mas também em toda a ilha, e espera que esta iniciativa continue a ultrapassar recordes de participação, envolvendo todas as escolas da Madeira, algo que engrandece o município e todos os envolvidos, desde participantes e patrocinadores. Prometeu continuar a apoiar as próximas edições e agradeceu o trabalho de toda a equipa que voltou a colocar no terreno "mais este grande evento desportivo", disse Ricardo Nascimento.