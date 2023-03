Pirataria no Golfo da Guiné leva a rapto de tripulação de petroleiro dinamarquês

O 'Monjasa Reformer', petroleiro dinamarquês sequestrado por piratas no Golfo da Guiné, já foi localizado, "mas parte da tripulação foi sequestrada, informou, esta sexta-feira, o proprietário do navio, Monjasa", informa o JN.

Com 16 tripulantes a bordo, o petroleiro terá sido "abordado por piratas no dia 25 de Março, foi encontrado quinta-feira pela marinha francesa ao largo da costa de São Tomé e Príncipe. Quando a embarcação foi localizada, 'os piratas haviam abandonado a embarcação e levado consigo uma parte dos tripulantes', disse Monjasa em comunicado. 'Os tripulantes resgatados estão todos com boa saúde e localizados com segurança num ambiente seguro e a receber a devida atenção após esses eventos terríveis'", escreve-se na notícia mais recente.

"Não foram fornecidos detalhes sobre o número de tripulantes sequestrados nem as suas nacionalidades. 'Os nossos pensamentos estão com os membros da tripulação ainda desaparecidos e as suas famílias durante este período stressante', disse Monjasa, acrescentando que está 'a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades locais'", conclui.

O Monjasa Reformer tem 135 metros de comprimento, ostenta a bandeira da Libéria, tendo sido construído há 20 anos (2003).