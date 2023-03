República anuncia contrato local de segurança com o município do Funchal

O Ministério da Administração Interna vai celebrar um contrato local de segurança com a Câmara Municipal do Funchal, revelou esta sexta-feira, 31 de Março, José Luís Carneiro.

À margem da celebração do acordo de financiamento para a esquadra da Ponta do Sol, o ministro avançou que após uma reunião “muito construtiva” com o autarca funchalense Pedro Calado, em Lisboa, ficou assente o compromisso de a Secretaria de Estado da Segurança Interna deslocar-se à Região para definir, em conjunto com o município, uma estratégia local tendo em vista a celebração de um contrato local de segurança.

José Luís Carneiro explicou que o documento visa o “diagnóstico de circunstâncias de vida, onde se verificam em determinados territórios indicadores que carecem de uma intervenção multidisciplinar, para procurar dar resposta muito particularmente aos mais jovens, que por razões diversas acabam por se ver enredados em circunstâncias de vida que os conduz à delinquência e posteriormente à criminalidade".

O ministro da Administração Interna confirmou ainda que está previsto o reforço do número de agentes da Polícia de Segurança Pública na Região, lembrando que a República já o fez em 2022 "com o reforço de mais 30 elementos da PSP e mais 20 da GNR".

O governante apontou, contudo, que "as questões complexas não se resolvem estritamente com a equação policial", considerando ser necessário uma intervenção multidisciplinar.

Conforme noticia o DIÁRIO na edição impressa de hoje, a Câmara Municipal do Funchal reivindica há largos meses o reforço do patrulhamento da cidade. O edil funchalense aproveita a visita oficial de José Luís Carneiro à Região para expor a necessidade de combater os novos focos de criminalidade com a actuação policial.