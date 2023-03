Resgatada cagarra presa em linhas e anzóis de pesca no mar

Uma ave marinha em perigo foi resgatada pela empresa marítimo-turística VMT, informou o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

A cagarra estava envolvida em linhas e anzóis de pesca abandonados no mar e foi entregue aos Vigilantes da Natureza. No âmbito da Rede SOS Vida Selvagem foi recepcionada no Centro de Recuperação de Aves Selvagens (CRAS) do IFCN IP-RAM, onde foi prontamente assistida, adianta.

Posteriormente e após a sua recuperação, foi libertada novamente no mar pelos colaboradores da empresa VMT.