Célia compara diferença entre Lisboa e Quinta Vigia

A presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol aproveitou a cerimónia protocolar de assinatura do contrato interadministrativo com o ministério da Administração Interna para agradecer para agradecer o acordo e afirmar que José Luís Carneiro pode contar com a autarquia para “cumprir com outras competências já descentralizadas para as autarquias do país”, situação que na Região “ainda não saíram da Quinta Vigia”.

“Continue o Governo da República a ser um exemplo de descentralização e conte connosco para estar mais próximo e ao serviço dos cidadãos”, reiterou comparando posturas entre governos socialista e social-democrata.

Falando da esquadra, orçada em cerca de 2 milhões de euros, a autarca socialista disse que “os investimentos directos do Estado não têm paralelo com outras décadas, e há que reconhecê-lo”, observou tendo na primeira fila o Representante da República, o secretário regional do Equipamento e Infraestruturas e outras figuras destacadas do PS, entre eles Sérgio Gonçalves.

A edil pontassolense disse ainda que esta aposta do Governo da República nesta unidade “fará cumprir da melhor forma as obrigações do Estado com a segurança interna”, e o município “regozija-se por poder ser parte desta solução, tendo sido um parceiro importante, diria até, decisivo, para que em tão pouco tempo se estivesse em condições de assinar este contrato interadministrativo de cooperação.

Pelo meio agradeceu a posturas dos vereadores da oposição que garantiram a maioria necessária para viabilizar esta pretensão. A Sara Madalena e a Virgílio Pereira [ausente], aplaudiu por terem a “clara noção do que era melhor para o concelho” prevaleceu sobre qualquer diferença ou disputa partidária.