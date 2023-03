Haaland ameaça recorde de hat-tricks de Cristiano Ronaldo

Desde sua transferência do Borussia Dortmund para o Manchester City, a atuação de Erling Haaland tem sido cada vez mais surpreendente e cheia de recordes - apenas nesta temporada da Premier League, o jogador já marcou 4 hat-tricks. Além disso, o jogador atingiu a marca de 33 golos em 25 partidas da Champions League (uma média superior a 1,3 golos por jogo), ocupando o 23.º lugar em termos de maiores artilheiros do campeonato. As contas são feitas pela consultora de comunicação 'Odds Scanner'.

Assim, o portal Odds Scanner fez uma comparação entre a atuação de Haaland com a de Cristiano Ronaldo e Messi, os dois maiores jogadores da atualidade, assim como a de Mbappé, também considerado uma grande aposta para os próximos anos, analisando partidas jogadas, diferentes, assistências feitas, entre outros dados.

Considerando as três últimas temporadas, Haaland e Mbappé estão empatados em termos de golos marcados, com 112 cada um. No entanto, a média de golos por partida do norueguês é um pouco maior que a do francês: 1,03 contra 0,89. Por outro lado, Mbappé soma uma maior quantidade de assistências nas últimas temporadas.

Considerando apenas os jogadores que continuam ativos, Haaland está em 5.º lugar em termos de hat-tricks, atrás apenas de grandes nomes (C. Ronaldo, Messi, Lewandowski e Suárez), enquanto Mbappé ocupa o 8.º lugar. No entanto, considerando também jogadores já aposentados, o norueguês empata com dois atletas: Mario Gomez e Sergio Agüero, que também somam 18 hat tricks cada.

Já Cristiano Ronaldo e Messi seguem na liderança mundial, com 62 e 56 hat-tricks, respectivamente - no entanto, quando ambos tinham a idade de Haaland (22 anos), o argentino tinha marcado apenas dois tripletes, enquanto CR7 não tinha nenhum.

Em se tratando de artilharia da história da Champions League, não é de surpreender que C.Ronaldo e Messi estejam nas primeiras posições. Mbappé e Haaland, por sua vez, estão mais abaixo, próximos do 20.º lugar - no entanto, considerando suas idades, não seria uma surpresa os dois jogadores se aproximarem do topo ao longo das suas carreiras.