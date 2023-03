Espaço Infantojuvenil recebeu leitura encenada da 'Menina do Mar'

O palco do Espaço Infantojuvenil da Feira do Livro do Funchal recebeu, pelas 14 horas de hoje, uma leitura encenada do conto 'A menina do Mar', de Sophia de Mello Breyner Andresen.

É uma atividade realizada pela Biblioteca Municipal do Funchal e que constitui uma oportunidade para ouvir ou repetir a audição deste conto de Sophia de Mello Breyner Andresen.

Seguiu-se, no palco principal, pelas 16 horas, a apresentação do livro 'Três Estações e um Solstício' de Carlos Nogueira Fino.

Esta edição da Feira do Livro do Funchal estará presente na Avenida Arriaga até ao dia 2 de abril.