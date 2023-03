Porto do Funchal com dois transatlânticos em viagem de reposicionamento

Os navios 'Marella Discovery' e 'Viking Star' que acostaram esta manhã no Porto do Funchal estão a fazer uma viagem de reposicionamento para o Mediterrâneo, onde vão operar nos próximos meses.

Provenientes das Caraíbas, a bordo os navios trazem 3.482 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

O 'Viking Star', proveniente de Philipsburg, St. Maarten, parte por volta das 13 horas, para Barcelona, com 642 passageiros e 471 tripulantes, após uma escala de 7 horas na Madeira.

O navio começou o cruzeiro de 13 noites pelo Atlântico em Fort Lauderdale, a seguir fez escala em St. Maarten, agora no Funchal e termina a viagem em Barcelona, a 3 de Abril, ficando posicionado nos próximos meses no Mediterrâneo.

O 'Marella Discovery 2' chegou de St. John´s, Antígua, com 1.612 passageiros e 757 tripulantes. Fica 11 horas no Funchal e sai às 17h30 para Málaga, no âmbito do cruzeiro de 14 noites que iniciou na Jamaica, a 21 de Março. Seguiram-se escalas na República Dominicana, Antígua, agora no Funchal, e depois, Málaga e Palma de Maiorca, onde acaba a viagem a 4 de Abril e onde o navio vai ficar posicionado nos próximos tempos.