São Vicente oferece ovinhos de chocolate aos alunos do concelho

A par de anos anteriores e de forma a assinalar a festividade da Páscoa, que se avizinham, a Câmara Municipal de São Vicente enviou para a Creche do Bom Jesus e para os edifícios da Escola Básica c/ Pe e Creche de São Vicente 268 saquinhos de ovinhos de chocolate, que fizeram as delícias dos mais pequenos.

Sendo que o ovo é o símbolo da Páscoa servindo de tela para belas pinturas e muito célebre para a caça aos ovos, este foi um gesto simbólico para fazer com que as brincadeiras sejam ainda mais divertidas e tornar esta época, dos nossos meninos e meninas, ainda mais docinha. Câmara Municipal de São Vicente