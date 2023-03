Atletas ucranianos vão boicotar eventos em que participem russos e bielorussos

Atletas ucranianos vão boicotar competições onde participem atletas russos e bielorrussos. A medida foi anunciada pelo governo da Ucrânia que decidiu que os atletas ucranianos devem boicotar torneios com participantes daqueles dois países agressores, disse Oleh Nemchinov, ministro do Gabinete de Ministros.

De acordo com o The Kyiv Independent, esta é uma resposta à posição do Comité Olímpico Internacional (COI) de não excluir atletas russos e bielorrussos de eventos desportivos internacionais, onde poderão participar com bandeira neutra e a competir a nível individual.

A decisão do COI na última terça-feira, 28 de Março de 2023, pela voz do seu presidente, Thomas Bach, inclui uma premissa de não terem apoiado activamente a guerra dos seus países na Ucrânia, deixando para mais tarde a decisão sobre a participação de representantes dos dois países nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.