‘Mercado do Chocolate’ está de regresso ao Mercado dos Lavradores

O Mercado do Chocolate está de volta ao emblemático Mercado dos Lavradores, no Centro do Funchal, para receber esta época festiva, a Páscoa. Corresponde à sua 8ª edição, entre os dias 3 a 6 de Abril.

A iniciativa, que contou com alguns apoios nas edições anteriores, volta a decorrer no 3.º piso do Mercado dos Lavradores, num espaço dedicado a feiras e eventos.

O Mercado do Chocolate encontra-se dividido em duas partes. Num primeiro momento, corresponde aos três primeiros dias do evento, 3, 4 e 5 de Abril, das 09h às 18h, onde irá decorrer uma feira, com as iguarias tradicionais desta época, bem como produtos à base de chocolate, que terão o seu lugar de destaque, dando oportunidade aos participantes de expor e vender os seus produtos.

Nestes três dias de Mercado do Chocolate estará presente a Associação de Barmen da Madeira, que irá ofertar os visitantes com uma pequena degustação de cocktails.

Esta edição traz uma novidade, animação e entretenimento durante o decorrer do evento, com o carismático grupo Teatro do Bolo do Caco e o músico Elian Bittencourt, cujos acordes ecoarão neste doce evento. Haverá, também, um ShowCooking nestes dias.

Num segundo momento, que corresponde ao último dia do evento 6 de Abril pelas 09h30 até às 13h, decorrerá o Concurso do Melhor Bolo de Chocolate do Funchal, que se enquadra na sexta edição, está dividido em duas categorias: amador e profissional.

Haverá um júri, que incluirá especialistas na área da chocolataria e culinária, e representantes da Câmara Municipal do Funchal, os candidatos serão avaliados e anunciados os vencedores de cada categoria, nesse mesmo dia.

As inscrições já estão abertas e decorrem até 28 de Março. Quem se quiser inscrever, pode fazê-lo em formato googleform, de carácter gratuito, disponibilizadas no site dos Mercados Municipais, https://mercados.funchal.pt/, ou nas redes sociais (@Mercados do Funchal) para mais informações, inscrição e a consulta das normas do evento.