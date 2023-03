‘Secretaria em Movimento’ já percorreu sete concelhos

O projecto ‘Secretaria em Movimento + Perto de Si’ da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania deslocou-se ao concelho da Ponta do Sol, onde juntou mais de 20 empresários, no Salão Nobre da Câmara Municipal, para um debate fortemente participado sobre os maiores desafios que os empresários enfrentam na atual conjuntura económica.

Na ocasião, a secretária regional Rita Andrade, os dirigentes dos serviços sob a sua tutela - Trabalho, Emprego, Segurança Social e Assuntos Sociais - e a presidente da Câmara Municipal local, Célia Pessegueiro, tiveram oportunidade de trocar pontos de vista e debater oportunidades de melhoria na intervenção do Governo Regional, nas áreas em análise.

Em paralelo e ao longo do dia, no Centro Cultural John dos Passos, a SRIC disponibilizou os vários serviços da sua tutela, com balcões de atendimento personalizado num formato de proximidade, com o objetivo de esclarecer a população.

O Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, recebeu ainda uma sessão motivacional, dirigida a mais de 150 pessoas do concelho em situação de desemprego, durante a qual os presentes foram convidados à reflexão conjunta sobre questões relacionadas com a empregabilidade, a procura activa de emprego e o mercado de trabalho.

Funchal recebe ‘Secretaria em Movimento’ já em abril

Depois de Câmara de Lobos, Calheta, Porto Santo, São Vicente, Porto Moniz, Santa Cruz e agora Ponta do Sol, a ‘Secretaria em Movimento + Perto de Si’ passa pelo concelho do Funchal em Abril.

O projecto prevê que até Julho de 2023 tenham sido percorridos os 11 concelhos da Região numa lógica, tal como explica a Secretária Regional de "levar os serviços a locais centrais de todos os concelhos, disponibilizando, durante um dia, atendimento personalizado à população em geral, que poderá assim esclarecer questões em áreas tuteladas pela Secretaria".