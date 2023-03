'Laurissilva, um património a preservar' foi tema de conferência em São Vicente

O auditório da Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, foi palco da conferência 'Laurissilva, um património a preservar', no dia em que se celebra várias efemérides: O Dia Internacional das Florestas, Dia Mundial da Árvore e da Poesia.

Coube ao autarca José António Garcês fazer a abertura da conferência, precedendo as intervenção dos oradores especialistas, Rocha da Silva e Susana Fontinha.

No final e com a colaboração dos alunos da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, procedeu-se à plantação de um pau branco, Picconia excelsa, uma pequena árvore, de folha persistente, endémica da Madeira e das Canárias, no jardim da Escola Agrícola da Madeira.

A conferência contou com a presença de alunos da Escola Secundária, idosos das Instituições, Centros de Dia do concelho.