Escritor açoriano trouxe 'Livro de Vozes e Sombras' ao Funchal

O escritor açoriano, João de Melo, apresentou ontem, na Feira do Livro do Funchal, a sua obra 'Livro de Vozes e Sombras'.

"Este livro conta a história de uma jornalista que é enviada de Lisboa para ilha de São Miguel entrevistar um ex-operacional da Frente de Libertação dos Açores. No decorrer da viagem, depara-se com um homem misterioso, com um jogo entre o que é verdade e o que é mentira, com o passado em que o operacional recorda e o presente em que ambos vivem".

'Livro de Vozes e Sombras' é assim uma história que recupera memórias da ditadura, do fim das guerras em África, das lutas pela independência nos Açores e Madeira. Entre os meandros da história de interesses, regressantes, compadrios e conluios, a jornalista pretende dar voz a todos eles.

Mais sobre o autor:

João de Melo, é um escritor formado no Seminário dos Dominicanos, em Lisboa, e licenciado em Filologia Românica pela Faculdade de Letras de Lisboa. Foi neste local que iniciou a criação de contos, publicações críticas literárias e poemas em diversos jornais de Lisboa e Açores. Posteriormente, João esteve no exército, no qual presenteou a guerra em Angola durante dois anos. Após a licenciatura, tornou-se professor de ensino secundário, atividade que exerce atualmente.