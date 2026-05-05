Governo Regional sem verbas para intervenção na VE no Seixal

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, alegou a falta de financiamento disponível para avançar com grandes obras na via expresso (VE) entre São Vicente e o Porto Moniz, onde têm sido recorrentes as quedas de pedras, em particular na zona do túnel João Delgado, que esta terça-feira voltou a ser afectada.

À margem de uma audiência com o novo Representante da República para a Madeira no Palácio de São Lourenço, o governante afirmou que, neste momento, não existem verbas regionais nem apoios comunitários para intervenções de grande dimensão naquele eixo rodoviário.

Queda de pedras condiciona acesso junto ao túnel João Delgado A queda de pedras e lama na estrada de acesso ao túnel João Delgado, no concelho do Porto Moniz, interrompeu a circulação rodoviária, numa manhã marcada pelo agravamento das condições meteorológicas na Região.

“Neste momento, não dispomos de fundos ou apoios para grandes obras infra-estruturais”, referiu, acrescentando que uma eventual solução terá de ser enquadrada na redefinição das concessões da via expresso e da via litoral.

Miguel Albuquerque sublinhou ainda que o actual quadro comunitário não prevê financiamento para este tipo de infra-estruturas rodoviárias, pelo que tais intervenções terão de ser equacionadas no âmbito da negociação das parcerias público-privadas em vigor, cujos contratos terminam nos próximos anos.