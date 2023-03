São Vicente Cup em contagem decrescente

A caminhar a "passos largos" para o "grande dia que se inicia o Torneio de Futebol Infantil, São Vicente Cup", a organização lembra, em comunicado que "não se tratando apenas de um evento apenas focado para o futebol, é já bem conhecido pela envolvência de familiares e visitantes, sendo que as infraestruturas são pensadas ao pormenor para entreter e receber, da melhor forma, todos aqueles que nos visitam".

Assim, "por esses dias, a Escola Básica e Secundária de São Vicente transforma-se para acolher as muitas equipas que irão usar as facilidades para passar a noite, e durante o dia os voluntários confeccionam as refeições, sendo o refeitório oficial do São Vicente Cup".

Quanto ao recinto, "para além dos bares habituais com as delícias para os mais pequenos como, gelados, algodão doce e crepes, iremos ter um espaço noturno com animação musical e bares de apoio, para todos aqueles que escolhem o nosso concelho para passar as férias da Páscoa", refere.

Durante o dia, "as atividades são diversas, desde o Comboio Turístico que irá dar a conhecer as freguesias do concelho, em que para os atletas a viagem é gratuita enquanto os familiares e até visitantes poderão adquirir o bilhete numa tenda que estará situada, logo na entrada do Estádio dos Juncos", incentiva os interessados.

E mais, "para os mais pequenos, iremos ter slide, um mega insuflável e até um insuflável em que podem simular que estão a jogar futebol. Haverá barraquinha de merchandising e o, já habitual, stand da Foto Canhas que possibilita adquirir uma recordação fotográfica do torneio", destaca ainda a organização.

Para quem não pode ir, "informados todos os jogos são transmitidos, em direto, através do canal SVCup TV tendo, também, a possibilidade de rever os jogos. Também irão ser transmitidos, em direto, no recinto através de uma Led WALL", anuncia.

Aliás, "todas as informações sobre o torneio estarão à distância de um clique através das redes sociais e até mesmo da app São Vicente Cup 2023, sempre atualizada na hora, e que permite saber os calendários de jogos com todas as informações relativas aos jogos, os campos e as horas; expositor dinâmico de resultados, lista de equipas e muitas mais informações para estar sempre atualizado do que se passa dentro das 4 linhas".

Por fim, conclui que, "no final de cada dia de competição, são feitos os sorteios dos Free Cards em que os proprietários estão habilitados a prémios desde estadias, bolas oficiais, jantares, vouchers para entrada em locais de interesse, entre outros. Os Free Cards são cartões numerados que as equipas foram vendendo como forma de angariar fundos para a participação no torneio, em que o total do valor angariado reverteu na totalidade a favor das equipas participantes".

O São Vicente Cup decorre de 5 a 8 de Abril com torneios de futebol dos escalões sub-8, sub-10 e sub-12.