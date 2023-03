"A expressão da Natureza" em exposição na Biblioteca de São Vicente

Durante os próximos dois meses, a Biblioteca Municipal de São Vicente acolhe a exposição fotográfica "A expressão da Natureza", de Diogo Gualter, onde "podemos admirar o olhar do artista imortalizado através da fotografia", refere uma nota da autarquia que apoia esta exposição.

"Esta é a primeira exposição do jovem fotógrafo natural da freguesia da Boaventura, onde podemos ver vários registos de todo o concelho", acrescenta a nota, tendo sido inaugurado ontem com a presença do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José António Garcês, entre outros convidados.

A exposição estará patente até dia 31 de Maio.