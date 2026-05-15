Trabalhos de sinalização podem condicionar a circulação rodoviária na zona da Cancela

A Madeira Parques Empresariais informa, através de um comunicado, que a intervenção de pinturas de sinalização rodoviária nos arruamentos do parque da Cancela podem causar alguns constrangimentos temporários na circulação, este sábado, 16 de Maio.

Segundo o aviso divulgado, a intervenção terá a duração prevista de um dia e poderá provocar alguns constrangimentos temporários.

A empresa agradece a compreensão dos utilizadores e lamenta os incómodos causados durante a realização dos trabalhos.