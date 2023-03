São Vicente disponibiliza serviço de mediação familiar

O Salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente recebeu esta quinta-feira, 30 de Março, o Workshop de Mediação Familiar, no âmbito do Plano Regional para a Família, em parceria com o Instituto Português de Mediação Familiar do Funchal (IPMFF).

O Município de São Vicente formalizou a parceria em Outubro de 2022, de modo a disponibilizar a todas as famílias do município, gratuitamente, o serviço de Mediação Familiar, uma acção que considera "fundamental na gestão de conflitos familiares e na promoção de parentalidade positiva".