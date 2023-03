Estradas sem muito trânsito a congestionar

Bom dia. O trânsito flui sem muitos entraves nesta manhã de sexta-feira, 31 de Março. Pouco passam das 8h00 e os 'sinais de trânsito' estão quase todos a verde, sem registo de muitos congestionamentos.

Ainda assim, tenha em atenção que há zonas sempre passíveis de ocorrerem grande volume de viaturas a determinada hora e, normalmente, no sentido do Funchal, sobretudo na Via Rápida.

Ver Galeria

Por exemplo, na zona dos Viveiros, sentido Machico - Ribeira Brava, neste momento há uma das vias interrompida após o nó, possivelmente uma viatura avariada, pelo que importa ter sempre cautelas. As imagens da Via Litoral revelam poder tratar-se de um camião parado na faixa da direita já dentro do referido túnel.