JPP lamenta incidente no Seixal e exige responsabilidades

Uma nota enviada às redacções dá conta que o responsável político pelo Juntos pelo Povo (JPP) no Porto Moniz, João Jesus, "lamenta profundamente" o incidente que feriu gravemente um agente da PSP, hoje, na sequência de uma nova derrocada no Seixal, na via expresso que liga São Vicente ao Porto Moniz.

O secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, criticou publicamente no início de Maio as afirmações “insensatas e irresponsáveis” do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que alegou não dispor de verbas regionais ou comunitárias para obras de grande dimensão na zona.

“Em que mundo vive o presidente do Governo para assumir publicamente, com total falta de responsabilidade e bom senso, que não tem dinheiro para proteger a vidas das pessoas e cuidar da segurança numa estrada pública?”, quesitona João Jesus, acrescentando: “É este mesmo presidente do Governo PSD-CDS que se tem vangloriado dos recordes na economia e no PIB rico, mas depois tem comportamentos negligentes com aquilo que é elementar e básico, com o que são as obrigações e deveres de um Estado de Direito democrático, que é garantir a segurança de pessoas e bens.”

O responsável político deseja que o agente da PSP tenha uma recuperação rápida, mas refere que o presidente do Governo Regional tem de ser responsabilizado pelas afirmações negligentes que assumiu: “Não pude manter aberta uma estrada que coloca em perigo a vida das pessoas que a utilizam para trabalhar, fazer a sua vida ou mesmo para quem nos visita, tem obrigações e responsabilidades acrescidas como presidente do Governo”, sublinha.