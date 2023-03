Feira do Livro do Funchal com boa adesão do público

Os dois primeiros dias da Feira do Livro - sexta-feira e sábado - registaram uma boa adesão do público, revela uma nota de imprensa.

O dia de hoje esteve repleto de actividades para toda a família: o Largo da Restauração e a Avenida Arriaga receberam várias propostas, como sessões de autógrafos, apresentações de livros, espectáculos, dança, oficinas, entre outras.

Marcaram presença na Feira do Livro os autores Miguel Sousa Tavares, Inês Silva Pinheiro, Bruna Martins, Gabriela Araújo, Irene Lucilia Andrade, Leda Pestana, Clara Haddad, Samuel Jarimba, Elisabete Ornelas, Ana Luísa Vieira Soares e Filipe Bacelo.

Foi ainda lançado um novo livro com o apoio da Câmara Municipal do Funchal - 'Estátuas Vivas' - de Samuel Jarimba.

O segundo dia da 49.ª Feira do Livro do Funchal termina, assim, com uma ampla quantidade de actividades.

A Feira continuará ao mesmo ritmo até o dia 2 de Abril.