'Mein Schiff 4' trouxe 3.535 pessoas até ao Funchal

O navio de cruzeiros 'Mein Schiff 4' chegou à Madeira esta manhã trazendo 2.629 passageiros e 906 tripulantes. O paquete sai do Funchal amanhã, pelas 14 horas, com destino à ilha de La Palma.

O navio está a fazer um cruzeiro de 14 noites, com escalas em 6 ilhas das Canárias, Agadir e Madeira. Começou no passado dia 19 de Março, em Las Palmas e termina no mesmo porto a 2 de Abril.

Esta tarde, pelas 17h30, está prevista a chegada do navio 'Balmoral' que vai ficar no Porto do Funchal durante 24 horas.