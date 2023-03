"Fim dos vistos gold depende da Assembleia da República e da promulgação do presidente da República"

Na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, que esta tarde aprovou o conjunto final de medidas do programa 'Mais Habitação', o primeiro-ministro António Costa, garantiu que a entrada em vigor do fim dos vistos gold só depende da Assembleia da República e da promulgação do presidente da República.

António Costa disse que existiram 11.758 autorizações de residência Visto Gold. "O que estes anos indicam é que nada justifica existir um regime especial, pois só em 22 destas autorizações houve geração de emprego, a maioria foi para investimento imobiliário", afirmou.

O governante explicou que os vistos gold já existentes serão convertidos numa autorização de residência normal. Os que estão em apreciação, continuam em apreciação e serão tramitados pelo regime geral.

“Toda a gente será tratada de acordo com o regime geral”, sublinhou.