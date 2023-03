Teresa Faria traz ao Funchal 'As Aventuras do Cubo Mágico'

O livro infanto-juvenil 'As Aventuras do Cubo Mágico' de Teresa Faria, que conta com ilustrações de Ricardo Lapa, será apresentado hoje, pelas 16 horas, no Largo da Restauração.

Pensado há muito tempo, este livro está relacionado com a profissão docente e é um gestro de gratidão por muitas pessoas que passaram por Teresa Faria, nomeadamente alunos e colegas.

É um livro dirigido ao público infanto-juvenil, mas que necessita de algum acompanhamento na orientação da leitura, cujas orientações encontram-se no livro através de notas.

Teresa Faria é escritora, tendo já publicado livros relacionados com poesia e fotografia, e há três décadas é professora do Ensino Básico na Escola Básica do Monte/Livramento. O ilustrador Ricardo Lapa é professor de Educação Visual e Tecnológica.