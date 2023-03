Inspecção Regional de Educação é "actuante, colaborativa e empenhada"

Iniciou-se, esta tarde, o SICI – Standing International Conference of Inspectorates, no Hotel The Views Baía, organizado pela Inspecção Regional de Educação, subordinado ao tema 'Perspectives in Research: What can be the driving forces in the relationship between inspection and research? What can be the added value?'

Na abertura do evento, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, enalteceu a realização deste evento na Madeira, não apenas por considerar a Região "um destino com forte potencial para este tipo de iniciativas", mas principalmente porque "encara a área da Educação como absolutamente decisiva para o nosso futuro".

Segundo o governante, a consolidação do nosso sistema educativo "não é uma figura de retórica", mas sim explica que se trata de uma "realidade bem viva", que é demonstrável em indicadores de diversa natureza.

Nesse sentido, destacou a redução do analfabetismo "para valores residuais", as taxas mais elevadas de Portugal quanto à frequência das valências de ensino não obrigatório, "como são os casos da Creche e dos dois primeiros anos da Educação Pré-Escolar", a redução das taxas de retenção e desistência em todos os ciclos de ensino, "a níveis progressivamente mais baixos, ao mesmo tempo que a taxa de frequência em idade ideal de todos esses ciclos é cada vez mais elevada" e, por fim, o "crescimento sustentado do número de jovens que querem prolongar os estudos para níveis superiores, tanto na Região como fora dela, incluindo em países estrangeiros".

O governante voltou a reafirmar que na Região se encontra a desenvolver um projecto de digitalização dos manuais escolares, o qual decorre desde 2019/20.

Permite-nos afirmar que em 2025/26, todos os alunos das escolas públicas além do 1º ciclo disporão de um tablet (um computador pessoal, no caso do Ensino Secundário), para uso pessoal, tanto na escola, como fora dela, com os quais podem usar os manuais digitais Jorge Carvalho, secretário regional de Educação

Por fim, Jorge Carvalho, referiu que a Região conta com uma Inspecção Regional de Educação "actuante, colaborativa e empenhada na construção de pontes entre os diversos actores que actuam no âmbito da escolaridade obrigatória".