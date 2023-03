Ribeira Brava acolhe acção de sensibilização e rastreio de AVC

No âmbito das comemorações do Dia Nacional do AVC, irá realizar-se amanhã, pelas 10 horas, na sala de sessões da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira, uma acção de sensibilização e um rastreio do Acidente Vascular Celebral.

Na iniciativa da Unidade de AVC do SESARAM, irá marcar presença o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, bem como o coordenador da Unidade, João Patrício, a enfermeira-chefe, Arlinda Oliveira, e o médico Pedro Freitas.