Rogério Gouveia preside jornadas de 'networking' do projecto 'Hexagone na Madeira'

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, preside esta quarta-feira, 28 de Março, pelas 9 horas, à sessão de abertura das Jornadas de 'Networking' entre entidades dos Açores, Canárias, Madeira, Gana, Costa de Marfim, Gâmbia e São Tomé e Príncipe, no hotel Pestana Casino Park.

Este evento, realizado no âmbito do projecto estratégico 'Hexagone', entre os dias 28 e 29, vai reunir diversas personalidades para debater assuntos relacionados com o no programa INTERREG MAC 2021-2027, nomeadamente os que dizem respeito à Economia Verde, Azul e as Alterações Climáticas; às Universidades, Formação e Turismo; e às Pequenas e Médias Empresas.

Amanhã, 28 de Março, além da intervenção de Rogério Gouveia, na sessão de abertura, destacam-se ainda a presença de mais dois oradores: Nasara Cabrera, directora geral dos Assuntos Económicos com África do Governo de Canárias, e Carlos Amaral, director regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa do Governo Regional dos Açores.

Pelas 9h30 está previsto iniciar os trabalhos, com uma perspectiva sobre o INTERREG MAC 2021-2027, cabendo a Julián Zafra, da Autoridade de Gestão do Programa INTERREG MAC e director geral dos Assuntos Europeus do Governo de Canárias, fazer o enquadramento.

O painel conta com intervenções de representantes da Comissão Europeia, dos representantes nacionais do Programa INTERREG MAC e das Delegações da União Europeia no Gana, Costa do Marfim, Gâmbia e São Tomé e Príncipe.

Às 11h30, as entidades do Gana, Gâmbia, Costa do Marfim e São Tomé e Príncipe reúnem-se numa mesa de trabalhos para troca de impressões sobre questões relacionadas com a Economia Verde, Azul e as Alterações Climáticas.

Às 15h00, forma-se nova mesa com a mesma temática, ou seja, a Economia Verde, Azul e as Alterações Climáticas, mas desta feita com as entidades dos Açores, Canárias e Madeira, com destaque para a representação do Governo Regional, através da Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, da Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira, da Direcção Regional da Saúde e da Direcção Regional de Pescas.

Entre as 18h00 e as 19h30, têm lugar sessões de 'networking'.

No segundo dia, quarta-feira, serão criadas quatro mesas de trabalho, para debater duas temáticas. Logo pelas 9 horas, a primeira mesa junta entidades do Gana, Gâmbia, Costa do Marfim e São Tomé e Príncipe, para discutir assuntos relacionados com as universidades, a formação e o turismo.

Pelas 11 horas, com os mesmos tópicos em análise, reúnem-se na segunda mesa entidades dos Açores, Canárias e Madeira, com destaque para a representação da Madeira através da Universidade da Madeira, da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, da Direcção Regional do Mar e da Direcção Regional do Turismo.

Depois do almoço, seguido do 'networking', as entidades do Gana, Gâmbia, Costa do Marfim e São Tomé e Príncipe discutem questões relacionadas com as pequenas e médias empresas.

Para trocar impressões sobre o mesmo tema, a última mesa reúne representantes dos Açores, Canárias e Madeira, com destaque para a participação da ACIF-Câmara do Comércio e Indústria da Madeira e da Startup Madeira.

O evento conclui com mais sessões de networking, que se realizam entre as 18h00 e as 19h30.