A Associação de Natação da Madeira vai homenagear os campeões regionais de natação pura da época desportiva de 1962.

A homenagem vai ter lugar no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, esta quarta-feira, 29 de Março, logo após a conferência de imprensa (11h30) da apresentação do OPEN PORTUGAL - Campeonato Nacional de Juvenis/Absolutos.

A competição vai realizar-se de 30 de Março a 2 de Abril, no referido no complexo.