Grupo Sousa apoia participação de atletas madeirenses em provas náuticas no continente

O Grupo Sousa vai assinar este sábado, 1 de Abril, um protocolos de cooperação com a Associação Náutica da Madeira, o Clube Naval do Funchal e o Iate Clube de Santa Cruz com o objectivo de apoiar a participação de atletas madeirenses em provas náuticas no continente português.

A cerimónia terá lugar no Centro Náutico de São Lázaro, no Funchal, nas instalações do Clube Naval do Funchal, pelas 12 horas.

A iniciativa, enquadrada na Política de Sustentabilidade e Responsabilidade e Social Corporativa do Grupo Sousa, visa o apoio logístico aos Clubes Náuticos no transporte marítimo dos equipamentos, viaturas e embarcações, utilizadas nas regatas a realizar fora da Região Autónoma da Madeira em 2023.