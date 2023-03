Portugueses gastam 66% do salário mínimo com despesas mensais

As despesas mensais consomem 66% do salário mínimo em Portugal, avançou esta quinta-feira, 30 de Março, um estudo da HelloSafe nacional. No Funchal, a média das despesas mensais é de 575,90 euros, ficando atrás da média nacional.

A plataforma digital de comparação de produtos financeiros teve em conta uma média de 14 ordenados mínimos 'brutos' (886,70 euros) por ano de um indivíduo que vive sozinho em Portugal, sem incluir os gastos com habitação: "Calculando o comprometimento salarial com base em 760 euros [mensais], a percentagem de gastos mensais sobe para 77,7%, e a situação fica ainda pior se calcularmos por salário líquido".

Das despesas mensais em Portugal, a habitação é a que leva a maior percentagem, com cerca de 30,6% do salário português. Seguem-se as compras nos supermercados (26,8%), despesas com transporte (14,5%) e com restaurantes (13%). Em sentido contrário, as despesas com a casa representam 6,8% do salário, com o desporto 5,3% e com vestuário 3%.

A HelloSafe indica que Lisboa, Cascais, Porto e Leiria "são as cidades portuguesas onde o salário mínimo vale menos", já que têm despesas mensais "acima da média nacional" com 591,10 euros, excluindo os valores gastos com habitação.