Professores da 'Horácio Bento de Gouveia' em formação em Itália

De 19 a 25 de Março, cinco professores da Escola do 2 e 3 ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia deslocaram-se a Itália no âmbito do projecto 'Our learning space - outdoor education', projecto que teve como parceiros Itália, Croácia, Turquia e Portugal.

Estes cinco professores foram convidados pelo Istituto Comprensivo Eugenio Pertini a participar na segunda actividade de formação do projecto, a realizar-se em Trapani, na Itália.

Ao longo desta semana os docentes participaram em actividades e formações, com o objectivo de conhecer o sistema de ensino italiano no que diz respeito à implementação do projecto 'Outdoor Education: o ensino fora das salas de aula, fora da escola, em contacto com a natureza'.