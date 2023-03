JSD debate comportamentos de risco em São Martinho

A Juventude Social-Democrata da Madeira promoveu, no último fim-de-semana, uma acção de sensibilização sobre comportamentos de risco, em São Martinho, através da respectiva estrutura de freguesia.

Os jovens social-democratas abordaram ainda outras temáticas actuais, tais como as doenças sexualmente transmissíveis, as consequências do consumo de álcool, tabaco e substâncias psicoactivas e, ainda, a saúde mental nos jovens.

O nosso objectivo foi oferecer uma visão da actualidade no que as estes tópicos diz respeito, facultando informações resultantes de investigação científica quanto às consequências de certos comportamentos de risco. JSD

A estrutura juvenil do PSD salienta que a pertinência dos assuntos tratados nesta conversa informal “faz particular sentido nestas idades, uma vez que é na juventude que maioritariamente estes comportamentos se iniciam”.

Para os social-democratas, “o desenvolvimento de competências de assertividade nos mais novos é fundamental, seja para a ocorrência de práticas sexuais seguras, seja para o evitamento de consumos prejudiciais em idade precoce. Num prisma mais global, tudo isto tem reflexo na adoção de estilos de vida saudáveis e, por consequência, na promoção da nossa saúde mental de forma sustentada”, refletem.