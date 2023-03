Madeira vai acolher Congresso e Campeonato de Europa de Natação

A Madeira será palco, este ano, do Campeonato de Europa de Natação Artística e de um Congresso sobre natação, que irá reunir 52 países europeus.

Este ano o Open de Portugal não é iniciativa única na Região, mas teremos também na primeira semana de Agosto o Campeonato de Europa de Natação Artística e também o Congresso com os 52 países europeus que são afiliados da Liga Europeia de Natação, nos dias 16 e 17 de Setembro, organizados também aqui no Funchal e nestas magníficas condições da ilha da Madeira António José Silva, presidente da Federação Portuguesa de Natação

O anúncio foi feito, esta manhã, pelo presidente da Federação Portuguesa de Natação, António José Silva, durante a cerimónia de apresentação do Open de Portugal/Campeonato Nacional de Juvenis e Absolutos, que se realiza a partir de amanhã até ao próximo dia 2 de Abril, no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, juntando 724 nadadores, 104 clubes, e mais de 1.500 pessoas envolvidas.

Conforme o presidente da Federação Portuguesa explicou, esta competição trata-se da primeira prova que oficializa o início da janela de oportunidades de obtenção dos mínimos para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Madeira mais uma vez é o palco das oportunidades de os nadadores obterem os mínimos de participação para Paris 2024 e é a última oportunidade para os nadadores obterem os mínimos de participação para os Campeonatos do Mundo Fukuoka, que se irão realizar em Julho. Mas é também a janela de oportunidades para obtenção dos mínimos para o Campeonato da Europa sub-23, nova competição que se inicia este ano, para as Universíadas e, como é óbvio, para os vários campeonatos da europa de juniores António José Silva, presidente da Federação Portuguesa

Homenagem aos Campeões Regional de Natação Pura em 1962

Logo após a conferência de apresentação do campeonato, a Associação de Natação da Madeira prestou também uma homenagem aos antigos nadadores, campeões regionais de Natação Pura, em 1962.

"Vivi intensamente toda esta actividade desde muito jovem, a partir dos meus 11 anos. Além de atleta em vários clubes, tive mais de 50 e tal anos como treinador no Nacional. Estou muito grato por esta homenagem e é muito bom recordar os meus colegas que nunca mais tinha visto”, frisou o campeão José Franco, que falou em nome de todos os atletas homenagedos.

Foto Miguel Espada/ASPRESS

Não podemos continuar o nosso futuro se não reconhecermos o nosso passado

Os atletas homenageados foram os seguintes:

Escalão Aspirante: Pamela Gouveia (100m livres), do CSM; Fátima de Freitas (100 bruços), do CSM

Escalão Júnior: Maria Mendes (100 bruços), do CSM; António Andrade (100m mariposa), do CDN; Rui Marote (4x200 estilos), do CSM; João de Freitas (100m bruços e 200m bruços), do CDN;

Escalão Sénior: Maria Bacanhim (4x100 estilos), do CSM; Isabel Pinto (100m bruços e 4x100 estilos), do CSM; Maria Sousa (100m livres, 200m livres, 400m livres, 100m costas e 4x100m estilos), do CSM; Danilo Matos (4x200m livres), do CSM; José Franco (400m livres, 4x200 livres e 4x100m estilos), do CSM;